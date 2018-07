Porto Alegre licita transporte coletivo A prefeitura de Porto Alegre publicou nesta segunda-feira, 31, o edital de licitação para o transporte coletivo, atendendo determinação da Justiça. As empresas ou consórcios que se habilitarem a atender as três zonas estabelecidas para a cidade terão de oferecer ônibus com ar-condicionado e transportar no máximo quatro passageiros por metro quadrado do veículo. Os ônibus também terão de estar equipados com instrumentos que permitam a verificação da qualidade do serviço, como número de usuários, velocidade na via e cumprimento de horários, entre outros.