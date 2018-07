Porto Alegre registra temperatura máxima de 39,8 graus Os gaúchos passaram o Natal sob um calor sufocante provocado por uma massa de ar quente estacionada sobre o Rio Grande do Sul. Segundo os registros do 8º Distrito de Meteorologia, a temperatura oscilou de 18,9 graus em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, durante a madrugada, a 40,7 graus em Campo Bom, no Vale do Rio dos Sinos, à tarde. Em Porto Alegre, a mínima foi de 27,3 graus e a máxima de 39,8 graus nas estações meteorológicas. Mas termômetros públicos marcaram 41 graus à tarde no centro da cidade. Como consequência do aumento do consumo provocado pelo calor, houve falta de água em pontas de rede ou locais isolados de diversos municípios.