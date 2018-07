Porto Alegre sanciona lei que veta máscara em atos O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati (PDT), sancionou nesta quarta-feira, 2, um projeto de lei que proíbe o uso de máscaras nas manifestações na capital do Rio Grande do Sul. Fortunati disse que o uso de máscaras provocaria "medo" e colocaria em risco os manifestantes. No entanto, afirmou, de acordo com a prefeitura de Porto Alegre, que tem "o maior respeito" pelas manifestações populares, lembrando o passado de sindicalista. Ele foi presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 1985 e do Sindicato dos Bancários da capital gaúcha entre 1985 e 1986.