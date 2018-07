Porto Alegre também multará quem jogar resíduo na rua O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati (PDT), sancionou o Código de Limpeza Urbana do município nesta quarta-feira. A nova legislação, aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores no final de 2013, atualiza normas vigentes desde 1990 e impõe sanções a quem descartar resíduos nas ruas, espaços públicos, riachos, lagos e terrenos baldios da capital gaúcha. As multas variam de acordo com as infrações, classificadas em leve, média, grave e gravíssima. A menor, para atos como jogar papéis e embalagens no chão, é de R$ 263,82. A maior, para descarte de material cortante em embalagem inadequada, é de R$ 4.221,21.