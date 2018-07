Porto Alegre terá Plano Diretor de Acessibilidade O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati (PDT), sancionou hoje o Plano Diretor de Acessibilidade. O projeto, elaborado pelo Executivo em conjunto com entidades representativas e com o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores, reúne a legislação vigente, identifica necessidades de adequação de espaços e equipamentos urbanos ao uso de deficientes e estabelece exigências para todas as construções novas adotarem as regras da acessibilidade universal.