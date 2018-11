Porto Alegre vai revitalizar orla do Guaíba O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati (PDT), anunciou hoje a revitalização de 5,9 quilômetros da orla do Guaíba, entre a Usina do Gasômetro, no centro, e a foz do Arroio Cavalhada, na zona sul da cidade. A área de 56 hectares abrange uma faixa de terra pouco usada pela população da capital gaúcha, com largura média de 100 metros, localizada entre avenidas e a margem leste do lago.