Porto da Pedra abre segunda noite na Sapucaí A Porto da Pedra já está desfilando na Avenida Marquês de Sapucaí, abrindo a segunda noite de desfiles das escolas de samba do grupo especial no Rio de Janeiro. Com 4,5 mil componentes, a escola leva para a avenida o enredo "Não me proíbam criar, pois preciso curiar; Sou o país do futuro e tenho muito a inventar", com samba interpretado por Luizinho Andanças. A escola aposta na experiência do carnavalesco Max Lopes, que nos últimos anos foi responsável pelos desfiles da Mangueira. Ele já conquistou três campeonatos - dois pela Mangueira e um pela Mocidade Independente de Padre Miguel.