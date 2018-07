Porto da Pedra acelera para não estourar o tempo No final do desfile, a Porto da Pedra precisou acelerar para concluir a apresentação no tempo regulamentar de 82 minutos, o que comprometeu um pouco o desempenho da escola no quesito evolução. Mas não houve atraso. A escola acaba de encerrar o desfile, e os integrantes ainda se encontram na dispersão. A próxima apresentação será a do Salgueiro.