Porto da Pedra mistura cores e celebra as descobertas Sob a batuta do carnavalesco Max Lopes, campeão à frente da Mangueira e da Imperatriz Leopoldinense, a Porto da Pedra entrará de cara nova na Sapucaí este ano. Abrindo os desfiles de hoje, a escola de São Gonçalo promete se reinventar em cores e resgatar o uso do "pede-passagem", alegoria comum nos carnavais da década de 60. "Além do vermelho-e-branco, cores do baluarte da agremiação, usaremos também o roxo e rosa, nunca antes usados pela escola", explica o carnavalesco. "E para começar com chave-de-ouro, um tigre de 60 metros abrirá passagem para a Porto da Pedra, como nos carnavais de antigamente", completa. Em um ano de tantas novidades, o enredo escolhido pela Porto da Pedra não poderia ser mais apto ao momento: "Não me Proíbam de Criar, pois Preciso Curiar! Sou o País do Futuro e Tenho Muito a Inventar!". Com 4.800 integrantes, o desfile da escola contará a história das invenções que mudaram a vida do homem. "A descoberta do fogo, da arte renascentista, do pecado original. Cada momento da evolução humana será representado pela escola", conta o coordenador de comunicação Leandro Valente. "E não serão só os momentos positivos os representados. Haverá a alegoria das guerras e da destruição". O mais aguardado dos carros da escola, o "apocalipse", está mantido em total sigilo no barracão da escola. "Será horripilante!", antecipa Valente. "Uma metáfora do fim dos tempos, caso o homem insista em destruir o planeta". "Esse é o nosso desfile. O ano da Porto da Pedra na Sapucaí", torce Lopes. A escola abre os desfiles de hoje às 21 horas. Confira a seguir o enredo da escola: "Não me Proíbam de Criar, pois Preciso Curiar! Sou o País do Futuro e Tenho Muito a Inventar!" A luz da imaginação Acende o coração e o leva a curiar Buscar o novo é conceber O tempo do saber, desejo de criar... É sempre assim, o proibido traz sedução Do início ao fim, do paraíso a tentação Meu Tigre mostra as garras nesse jogo E vê no fogo a chama da evolução Pandora a esperança e o amor ôôôô Alquimia do meu ser Na imagem do meu criador Um grande painel é arte Eu traço a pincel meu estandarte E lá do céu vem o cinzel da perfeição Renascimento da inspiração Como será o amanhã Que Deus me permita ser só alegria Aos cavalheiros da destruição Venha a paz e a razão Redenção na folia O homem sonhou e um dia voou Do gênio indomável uma nova invenção Criança um Brasil de esperança O mundo precisa desta salvação Sou Porto da Pedra e não vou me calar Eu sou curioso e quero saber Se é bom para o mundo, se vai melhorar É proibido por quê?