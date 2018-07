Porto de Manaus é fechado por ordem da Justiça O principal porto de Manaus, onde atracam transatlânticos e outros navios de grande porte, foi fechado hoje por ordem da 2ª Vara da Justiça Federal no Amazonas. Dois transatlânticos que estavam atracados no local foram levados para o meio do Rio Negro, e os passageiros e tripulação passaram a usar pequenos barcos até a margem. Desde dezembro do ano passado, o porto funcionava com uma liminar.