Porto de Paranaguá terá novo acesso; busca acabar com filas

O porto, um dos principais para exportação de commodities agrícolas do Brasil, recebe boa parte das cargas exportadas por caminhões e sofre com filas de veículos na época do pico de safra, o que acaba atrasando as operações.

O projeto prevê a construção de 1,2 km de via marginal que irá ordenar o fluxo de caminhões ao pátio, construído na década de 70, promovendo a segurança no tráfego e mais agilidade no acesso, segundo o porto.

De acordo com a Appa, a solução a ser adotada prevê a implantação de um canteiro central e a delimitação do acesso ao pátio de triagem por via marginal, desde a rotatória da avenida senador Atílio Fontana até a marginal de acesso. Com o canteiro central, o fluxo de veículos vindos da Estrada Velha de Alexandra --que dá acesso ao Pátio-- em direção à Rua 13 será impedido, evitando o cruzamento na BR-277.

Essa obra faz parte do Programa de Recuperação e Ampliação da Capacidade do Pátio de Triagem do Porto de Paranaguá.

"O Pátio de Triagem foi construído na década de 70 e, de lá para cá, não passou por reformulações. Com as soluções que iremos implantar, acabaremos com o problema das filas de caminhões que se repetem a cada safra", disse o superintendente da Appa, Luiz Henrique Dividino, em nota.

Além do novo acesso, o Programa de Recuperação do Pátio prevê melhorias na iluminação, sinalização, sonorização, recuperação da pavimentação, nova estrutura para recepção de caminhoneiros e ampliação de área para recebimento de caminhões.

(Por Patrícia Monteiro)