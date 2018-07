Porto de petróleo em disputa na Líbia é alvo de novo ataque

Combates também foram reportados próximos ao maior porto de exportação de petróleo do país, no leste, parte de uma luta entre tropas leais a governos e parlamentos rivais.

O primeiro-ministro reconhecido internacionalmente Abdullah al-Thinni tem sido forçado a governar um estado provisório no leste, desde que um grupo conhecido como Libya Dawn, ligado à Misrata, assumiu o controle de Trípoli em agosto e estabeleceu um governo rival.

Saqer al-Joroushi, comandante de uma unidade de força aérea leal à Thinni, disse que aviões de guerra atingiram o porto de Misrata e uma academia de força aérea na cidade ocidental.

Uma agência de notícias estatal leal ao governo rival de Trípoli confirmou os ataques aéreos, reportando que duas pessoas haviam sido feridas quando diversos foguetes atingiram um edifício do porto.

Misrata, a 200 quilômetros leste de Trípoli, tem um grande porto marítimo e uma zona de livre comércio. A cidade havia escapado, até agora da maioria dos combates que ameaçam a Líbia.

Separadamente, tropas leais à Thinni disseram ter atacado uma força rival que três semanas atrás tentou conquistar o porto de petróleo Es Sider, o maior do país.

As tropas de Thinni se moveram com combatentes que seguravam posições em Ben Jawad, a 40 quilômetros oeste do porto, disse um porta-voz das tropas.

Desde que Muammar Gaddafi foi deposto em 2011, a Líbia não tem tido estabilidade. Ex-brigadas rebeldes que já lutaram lado a lado agora se voltam umas contra as outras, alinhando-se com facções políticas rivais em uma disputa por poder.

(Reportagem de Ulf Laessing)