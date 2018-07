Porto de Santos tem movimento recorde

O Porto de Santos estabeleceu novo recorde mensal ao movimentar quase 8,310 milhões de toneladas em agosto, alta de 12,2% sobre igual período de 2008. Em nota, a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) informou que as cargas de exportação, cuja alta foi de 25,3%, para 6,058 milhões de toneladas, foram determinantes para o resultado e representaram 72,9% do movimento. As importações vêm apresentando melhora ao atingir 2,251 milhões de toneladas, "o melhor volume mensal movimentado no ano e o mais significativo resultado desde novembro."