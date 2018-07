Porto do Itaqui deve ter investimentos R$6,3 bi em 20 anos A Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap), que administra o Porto do Itaqui, planeja investir 6,3 bilhões de reais na expansão do porto nos próximos 20 anos, e ampliar a movimentação de carga em dez vezes no período.