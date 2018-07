Porto Feliz decreta emergência após temporal e mortes O prefeito de Porto Feliz, Levi Rodrigues Vieira (PSD), decretou estado de emergência no município paulista, nesta segunda-feira, um dia depois do temporal que destruiu parcialmente a cidade e causou a morte de três pessoas. O documento foi encaminhado à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Com o decreto, o prefeito espera obter recursos para reconstruir pelo menos doze casas que ruíram ou ficaram danificadas e recompor os estragos na área urbana.