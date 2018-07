Porto Sudeste iniciará operação ainda este ano, diz diretor

O Porto Sudeste "está no caminho para entrar em operação no início do último trimestre de 2014", disse em nota à Reuters o diretor de operações do porto, Eugenio Mamede.

A Trafigura [TRAFGF.UL] detém uma fatia do controle do porto com o fundo de investimento do governo de Abu Dhabi, Mubadala [MUDEV.UL].

O terminal de exportação localizado no litoral do Rio de Janeiro será capaz de movimentar 50 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, e pode expandir para 100 milhões de toneladas.

O presidente da Usiminas, Julian Eguren, disse a jornalistas na terça-feira que o porto poderá não começar operações antes do ano que vem.

O mercado está observando o prazo de perto, pois será uma saída importante para os produtores de minério de ferro de médio porte no Brasil para exportar seu minério. Grandes projetos no Brasil têm sido frequentemente adiados nos últimos anos.

