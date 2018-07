Portões abertos para o início do Enem 2012

No domingo, 4, acontecem as questões de Linguagens e Códigos e de Matemática, além da redação. Neste caso, o exame deverá ser resolvido em 5h30.

O Enem será utilizado como critério de acesso para cerca de 90% das vagas das universidades federais, conforme anunciou nesta sexta-feira o ministro da Educação, Aloizio Mercadante. Participar do exame também é pré-requisito para ingresso no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e para solicitar bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni).

Para fazer as provas e a redação e preencher o cartão de respostas, o candidato terá de usar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. Outra cor de tinta impossibilitará a leitura óptica do cartão de respostas.

Todo o material que o candidato levar para a sala de provas, como lápis, lapiseira e borracha, deve ser colocado na embalagem porta-objetos a ser distribuída a todos os participantes na entrada da sala e depositado na parte inferior da carteira. Depois da prova, o estudante deve levar para casa a embalagem com os objetos.

Documentos

Para fazer as provas do Enem, não é obrigatória a apresentação do cartão de inscrição, mas o candidato precisa obrigatoriamente levar documento de identificação original, com foto.

Em caso de perda do documento de identificação, o candidato deve apresentar boletim de ocorrência com data de no máximo 90 dias antes da prova.

Eliminação

O candidato também deve ficar atento aos motivos que podem eliminá-lo do Enem, como: fazer qualquer espécie de consulta ou comunicação com outro participante;

usar lápis, lapiseira, borracha, livros, manuais, impressos, anotações, óculos escuros e quaisquer dispositivos eletrônicos; deixar a sala de provas antes de decorridas duas horas do início do exame.

Caderno de questões

Somente os participantes que saírem da sala nos 30 minutos que antecederem o término das provas podem levar para casa seus cadernos de questões. Os três últimos presentes na sala só serão liberados juntos.