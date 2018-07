Portos australianos de minério de ferro reabrem após ciclone

Port Hedland, utilizado pelas mineradoras BHP Billiton e Fortescue Metals para enviar mais de 20 milhões de toneladas de minério de ferro por mês, estava programado para reabrir pela manhã, segundo um funcionário portuário.

O porto de Dampier, 200 km ao sul de Port Hedland e principal terminal de embarque para o Oceano Índico, utilizado pela Rio Tinto para exportar minério de ferro, reabriu já no final da quarta-feira e alertou para os navios retornarem aos ancoradouros dos portos.

Cape Lambert, um terceiro porto de minério de ferro próximo a Dampier, também deve reabrir.

O ciclone Rusty causou o fechamento dos três portos que, em conjunto, movimentam 500 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

Com o enfraquecimento do ciclone, no entanto, ainda há temores de inundações, com alertas meteorológicos se estendendo para 500 km do continente para as minas das cidades de Tom Price, Mt Newman e Nullagine, operadas pelas empresas Rio Tinto, BHP Billiton e Fortescue Metals Group.

(Reportagem de James Regan)