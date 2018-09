Portugal bate Coreia do Norte por 7 x 0; maior goleada da Copa

Portugal abriu o placar com Raul Meirelles aos 29 minutos e desandou a fazer gols no segundo tempo com três gols em sete minutos --Simão Sabrosa, aos 8; Hugo Almeida, aos 11; e Tiago, aos 15.

O placar foi fechado com gols no final de Liédson, aos 36; Cristiano Ronaldo aos 42 --no primeiro gol do astro do Real Madrid com a camisa da seleção em dois anos--; e Tiago aos 44.

Portugal já havia marcado cinco gols na Coreia do Norte nas quartas-de-final da Copa de 1966, quando se recuperou de uma desvantagem de 3 x 0 e venceu por 5 x 3.

O Brasil, que já garantiu classificação no Grupo G do Mundial, lidera a chave com seis pontos, à frente de Portugal, que tem quatro. A uma rodada do final, Costa do Marfim tem um ponto e a Coreia do Norte não tem nenhum.

(Por Paul Radford, em Johanesburgo)