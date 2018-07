Portugal libera concessão de estatal de aeroportos por 1,2 bi de euros

O governo conta com esta receita de 800 milhões de euros, equivalente a cerca de 0,5 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB) português, para reduzir o déficit público para 5 por cento em 2012, segundo a meta por União Europeia e Fundo Monetário Internacional (FMI), para o resgate do país.

A assinatura do contrato de concessão entre Portugal e a ANA deverá ocorrer na quinta-feira, um dia antes da data limite para os candidatos à privatização da ANA apresentarem suas ofertas finais.