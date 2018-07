Portugal tem tudo para repetir 2006

Mas não tenho dúvidas de dizer que os jogadores portugueses, como um todo, estão entre os melhores da Europa e, num mundo globalizado, conhecem todos os principais adversários, assim como são conhecidos, e são respeitados por sua capacidade técnica e experiência.

Acredito ser perfeitamente possível à seleção portuguesa fazer campanha tão boa ou até melhor do que na Copa da Alemanha. Claro que não se pode ignorar que, numa competição com as características de uma Copa, um dia em que as coisas não saiam bem pode acabar com todo o trabalho. Mas, em situação normal, Portugal pode, sim, fazer uma belíssima campanha.

E Cristiano Ronaldo tem tudo para ser um dos grandes nomes da Copa. Está mais maduro e, talvez por ter nascido na Ilha da Madeira, tem um futebol que está mais para africanos e sul-americanos do que para europeus, em termos de habilidade. Vai ser um dos destaques da Copa.

Marinho Perez trabalhou mais de 10 anos como técnico em Portugal. Dirigiu vários times

Portugal

Nome oficial: República Portuguesa

Capital: Lisboa

Moeda: Euro

Língua oficial: Português

População: 10,7 milhões

Renda per capita (US$): 22.805

FEDERAÇÃO

Fundação: 1914

Filiação à Fifa: 1923

Técnico: Carlos Queiroz

Ranking Fifa: 5.º

Participações em Copas: 4

(1966, 1986, 2002 e 2006)

Melhor colocação: 3.º (1966)