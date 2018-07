Portuguesa contrata Candinho para ser gerente

Candinho já trabalhou, como treinador ou auxiliar, em mais de duas dezenas de clubes, mas sua carreira está mesmo associada à Portuguesa, onde ele chegou ao vice-campeonato brasileiro em 1996, num elenco que tinha Zé Roberto e Rodrigo Fabri.

Outra passagem marcante dele pelo Canindé foi a primeira delas, em 1984. Na ocasião, Candinho foi o responsável por promover das categorias de base o então meia-direita Jorginho, hoje técnico da Portuguesa.

A reunião que selou o retorno de Candinho ao Canindé contou com a participação de boa parte da diretoria, inclusive do presidente Manuel da Lupa. Wolnei Caio, que foi comandado por Candinho entre 1996 e 1997 (quando jogador era chamado apenas de Caio) e atualmente ocupava a gerência de futebol na Portuguesa, vai seguir no departamento, auxiliando o ex-treinador.