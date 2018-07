Portugueses atacam plano do governo

Os sindicatos de trabalhadores de Portugal criticaram o plano de austeridade do governo e prometem protestar. "É totalmente desequilibrado e confirma mais uma vez que são sempre as mesmas pessoas que pagam", disse o líder da Confederação Nacional dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), Manuel Carvalho da Silva, após encontrar-se com o primeiro-ministro, Jose Sócrates. "O plano também não fixou nenhum objetivo de redução do desemprego" ? estimado em mais de 9% da força de trabalho em 2013 ?,disse ele. O governo deverá cortar os gastos para trazer o déficit público de volta aos 2,8% do PIB em 2013.