PÓS-CRISE?-Investimento e crédito devem compensar consumo no PIB O PIB do segundo trimestre deve refletir as medidas anticíclicas adotadas pelo governo, efeito que tende a perder força daqui em diante, segundo o economista-chefe do Itaú Unibanco e ex-diretor do Banco Central, Ilan Goldfajn.