Posse de Dilma vai se confundir com despedida de Lula

O presidente manteve uma agenda cheia em seus últimos dias de mandato, com inaugurações, balanços e muitos discursos emocionados. Em mais de uma ocasião Lula chorou nesse longo processo de despedida.

A posse de Dilma (ou a despedida de Lula) deverá ser acompanhada por pelo menos 23 chefes de Estado ou de governo, segundo o balanço mais recente do Itamaraty. Estão nesta lista, por exemplo, os presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos, da Venezuela, Hugo Chávez, do Chile, Sebastián Piñera, e da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

O primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, e o da Coréia do Sul, Kim Hwang-sik também estão entre os convidados. Outra importante presença confirmada é a da secretária-geral de Estados dos Estados Unidos, Hillary Clinton. Na posse de Lula foram 12 chefes de Estado ou governo.

A posse da primeira mulher presidente da República trará poucas novidades à tradicional e ritualizada cerimônia pela qual passam todos os chefes de Estado do Brasil.

Em vez de cortar diagonalmente um terno, dessa vez a faixa presidencial estará sobre um vestido ou um terninho. Por conta do verde e amarelo da faixa, o vermelho --cor do PT, seu partido-- está praticamente descartado para a cerimônia. Dilma deverá usar uma cor mais neutra. Ela também deverá desfilar sozinha no Rolls Royce presidencial. Mas as mudanças não vão muito além disso.

PASSO A PASSO

A cerimônia começará por volta das 14h, quando Dilma iniciará o desfile em carro aberto pela Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional. Se estiver chovendo, porém, a presidente será conduzida em carro fechado.

De acordo com a programação oficial, Dilma deverá chegar ao Congresso Nacional às 14h30, onde receberá, na rampa, os cumprimentos dos presidentes da Câmara, Marco Maia (PT-RS), e do Senado, José Sarney (PMDB-AP).

A presidente entrará, então, no prédio do Congresso e, no plenário da Câmara, fará o juramento e um discurso. Depois, por volta das 16h30, ela seguirá para o Palácio do Planalto, onde será aguardada pelo já ex-presidente Lula.

Lula entregará a faixa à nova presidente no Parlatório, um púlpito de concreto construído na área externa do Palácio do Planalto, em frente à Praça dos Três Poderes, onde ela discursará para a população.

O ultimo compromisso do dia, a partir das 18h30, é uma recepção no Itamaraty para autoridades estrangeiras e brasileiras.

A parte popular da festa da posse, porém, continuará na Praça dos Três Poderes. O Ministério da Cultura e a Fundação Palmares prepararam apresentações gratuitas de cantoras como Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart'nália e Zélia Duncan.

(Reportagem de Leonardo Goy)