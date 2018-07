Possibilidade de neve retorna ao Rio Grande do Sul Depois de uma semana com temperaturas dignas de verão, o Rio Grande do Sul voltou a registrar marcas negativas na madrugada deste sábado. O ingresso de uma massa de ar polar que gerou neve na Argentina deixa o tempo firme no Estado, com possibilidade de geadas ao amanhecer e até neve na serra e nos Campos de Cima da Serra.