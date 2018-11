Possível gravidez de panda 'celebridade' causa frenesi em Taiwan

A possível gravidez de uma celebridade está provocando uma onda de especulações e frenesi em Taiwan. A celebridade em questão é Yuan Yuan, uma panda gigante.

Yuan Yuan é um dos dois pandas gigantes presenteados a Taiwan pela China em 2008 para simbolizar a melhoria das relações entre os dois governos.

O zoológico de Taipei, capital de Taiwan, diz que Yuan Yuan vem demonstrando sinais de gravidez - está dormindo mais, comendo menos e demonstra um mal-humor pouco usual.

Especialistas da província chinesa de Sichaun, onde os pandas nasceram, afirmaram aos veterinários do zoológico que a mãe de Yuan Yuan havia demonstrado os mesmos sinais quando ficou grávida.

Yuan Yuan foi inseminada artificialmente em fevereiro, porque o casal de pandas do zoológico não demonstrou interesse em procriar pelo caminho mais comum.

Zoólogos acreditam que eles podem simplesmente ser jovens e inexperientes demais para manterem relações sexuais.

Bom presságio

Os criadores de Yuan Yuan terão que esperar até junho ou julho para descobrir com certeza se ela está grávida - apenas duas semanas antes do possível nascimento da cria.

Isso porque embriões de panda são tão pequenos que não aparecem nos exames precoces de ultra-sonografia.

Além disso, Yuan Yuan não gosta de ser examinada, então os veterinários do zoológico estão evitando perturbá-la.

Se a gravidez for confirmada, as autoridades chinesas também terão motivo para comemorar. O nascimento de um novo panda seria considerado pela China como um bom presságio para as relações com Taiwan.

Taiwan tem um governo independente desde a revolução comunista na China, em 1949, mas o governo chinês a considera uma "província rebelde" que faz parte de seu território.

Não é coincidência que os nomes dos dois pandas presenteados a Taiwan, Tuan Tuan e Yuan Yuan, quando falados junto, significam "reunião" em chinês.