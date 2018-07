Posto com fila por vacina distribui senha

Fila e distribuição de senhas. Esse foi o cenário que alguns paulistanos encontram ao tentar se vacinar contra a gripe suína ontem, segundo dia da campanha destinada a grávidas, doentes crônicos e crianças de 6 a 23 meses.

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Peri, na zona norte de São Paulo, só foi vacinado quem chegou ao posto até as 16 horas, apesar de o horário da campanha ser das 8 horas às 17 horas ou 19 horas (dependendo do local). Três horas antes do fim do expediente no Jardim Peri, todas as senhas já haviam sido distribuídas e quem chegava era orientado a retornar outro dia.

Segundo uma funcionária da unidade, as senhas foram entregues para organizar a espera e o posto está cumprindo o horário de vacinação estipulado. Grávida de cinco meses, a empregada doméstica Maria Santos, de 29 anos, não conseguiu se vacinar. "Levei uma hora para chegar aqui e não tem mais senha."

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que a distribuição de senhas para a vacinação da gripe suína não é procedimento padrão. Afirmou ainda que a unidade será reorientada.

Rio. A distribuição de vacinas para as grávidas no Rio deve se normalizar nos próximos dias, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Dos 92 municípios do Estado, 26 ainda não pegaram suas doses, o que deve ocorrer hoje. / COLABOROU CLARISSA THOME

CALENDÁRIO

Gestantes:

Até o dia 21/5

Crianças de 6 a 23 meses e doentes crônicos com até 59 anos:

Até o dia 2/4

Adultos de 20 a 29 anos:

De 5 a 23/4

Idosos (a partir de 60 anos) com doenças crônicas:

De 24/4 a 7/5

Adultos de 30 a 39 anos:

De 10 a 21/5