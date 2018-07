Posto continua sem receber combustível, diz Sindicom

A entidade desde ontem tem se reunido com autoridades de segurança, em um comitê de crise, para assegurar o fornecimento de combustíveis para aeroportos, empresas de ônibus e serviços essenciais, como coleta de lixo e ambulâncias. Dessa forma, os postos de combustíveis que servem prioritariamente a veículos leves e motocicletas não estão sendo abastecidos.

Vaz afirmou que alguns caminhões que tentaram deixar as distribuidoras hoje pela manhã, após decisão da Justiça emitida na noite de ontem determinando o fim da greve de caminhoneiros contrários às restrições na Marginal do Tietê, foram bloqueados e apedrejados. A situação voltou ao que era antes, com postos desabastecidos. O presidente do Sindicom disse ainda que a Prefeitura está negociando com a CET a suspensão provisória da portaria que restringe os horários de circulação dos veículos nas Marginais.