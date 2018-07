Posto de gasolina abriga desalojados por incêndio

A Prefeitura ofereceu abrigos, mas muitos preferiram ficar e vigiar suas casas para evitar saques. A Defesa Civil isolou os 3 mil m² da comunidade, sob risco de desabamentos.

"Saí sem nada, só com a roupa do corpo. Passei a noite aqui, com frio", disse o pintor Joaquim Cruz Macedo, de 29 anos. Ele e outros homens ajudavam, na tarde de ontem, a distribuir alimentos.

O metalúrgico e dono de um bar na comunidade Antonio Neto Rocha, de 45 anos, só teve tempo de resgatar o cachorro, Branquinho, e sair com a mulher. Vestia ontem uma blusa que ganhou do cunhado. Assim como Rocha, a comerciante Maria das Graças da Silva, de 45, temia perder o que tinha no seu comércio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.