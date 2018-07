Posto de Itu-SP desviava combustível por controle remoto Um posto de abastecimento de combustíveis de Itu, na região de Sorocaba, no interior paulista, usava um sofisticado sistema de controle remoto para fraudar a clientela. Um dispositivo instalado na entrada das mangueiras desviava quase 50% do combustível depois da passagem pela bomba. O consumidor que pagava por 20 litros, por exemplo, levava no tanque apenas 11 litros. A fraude foi constatada após denúncias de consumidores que estranhavam o sumiço do combustível. De acordo com o técnico do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) de Sorocaba Marcos Piza, o sistema estava instalado em duas bombas de gasolina. Na vistoria das bombas, a fraude não era percebida - o posto tinha passado por vistoria no mês de abril. O estabelecimento foi autuado e as bombas, apreendidas para perícia. O posto tem prazo de dez dias para apresentar defesa. Os proprietários serão processados por crime contra o consumidor. O advogado do posto, Rogério Urbano, alegou que o estabelecimento estava arrendado e, em razão da fraude, o contrato de arrendamento será revogado.