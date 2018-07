Posto no DF vacinou cerca de mil pessoas nesta manhã O posto de vacinação do Cruzeiro, uma das regiões administrativas do Distrito Federal, vacinou contra febre amarela cerca de mil pessoas na manhã de hoje. A movimentação é normal e o atendimento é feito sem qualquer incidente. Ontem o posto recebeu 500 doses da vacina, carga que foi renovada hoje. Agora à tarde, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai entregar mais 500 doses do medicamento. O posto funciona com oito atendentes, cinco que aplicam a vacina e três que fazem a triagem. Segundo a equipe, tem sido comum a tentativa de pessoas já imunizadas receberem a vacina novamente, para "reforço", o que não é necessário. Os profissionais esclarecem que a prioridade é atender aos que ainda não se imunizaram, ou quem tomou a dose há mais de 10 anos - prazo de validade da vacina. As informações são da Agência Brasil.