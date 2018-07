Além do Dona Marta, localizado em Botafogo, na zona sul, e do conjunto Babilônia/Chapéu Mangueira, no Leme, também na zona sul, o modelo está presente nas favelas Batan e Cidade de Deus, ambas na zona oeste do Rio.

Uma marca do programa é a proximidade da polícia e da comunidade (os policiais recebem treinamento especial nesse sentido). Na sexta-feira, quando a reportagem do Estado esteve na Babilônia, o comandante da UPP local, capitão Felipe Magalhães, almoçava e conversava com moradores descontraidamente.

"A hora do almoço é um bom momento para interagir", afirmou o oficial. "A presença da polícia está abrindo as portas para todo mundo subir. No Dona Marta, a UPP vai fazer 1 ano, e os projetos estão avançados. Aqui, isso ainda vai acontecer."

Na Babilônia, cem policiais militares se dividem em turnos. Segundo moradores, o posto policial virou ponto turístico, alvo da curiosidade de cariocas e turistas que visitam o morro.

Embora as Unidades de Policiamento Pacificadoras (UPPs) sejam bem vistas pelas comunidades em que estão localizadas, há quem reclame: os bailes funk, principal diversão dos jovens das comunidades, foram proibidos após a ocupação policial.