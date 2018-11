Postos abrirão amanhã para vacinação contra gripe suína

Os idosos com doenças crônicas das regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste poderão se vacinar amanhã contra a gripe H1N1 e tomar a sua dose contra a gripe comum a partir do dia 8. Eles podem optar por receber de uma vez só as duas vacinas a partir do dia 8, quando receberá em um braço a imunização contra gripe comum e, no outro, a dose contra a Influenza A (H1N1).

Para a vacinação contra gripe comum, também começa a mobilização nos Estados das regiões Norte e Sul para pessoas com mais de 60 anos. Por conta do atraso do Instituto Butantã na entrega de parte das vacinas, o calendário de imunização para a gripe comum foi adiado para o dia 8 de maio, seguindo até 21 do mesmo mês nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.

Nas demais regiões será mantido o período previamente estabelecido de 24 de abril a 7 de maio. Contra a gripe comum serão vacinadas pessoas com mais de 60 anos, pois são as mais afetadas pelos vírus causadores da doença.

Balanço

Até as 14 horas de ontem, o Ministério da Saúde já contabilizou mais de 32 milhões de pessoas imunizadas contra a gripe A. As gestantes somam 1.704.763 (56,6% da meta), os doentes crônicos alcançaram 8.153.749 de doses aplicadas e foram 17.203.748 os jovens de 20 a 29 imunizados (48,92% da meta).

A vacinação de crianças (3.940.500 de doses aplicadas, correspondendo a 90% da população alvo) e profissionais de saúde (2.556.5717, 100% da população alvo) já ultrapassou a meta prevista.