Postos para tirar visto têm demora de até 20 minutos

No meio da tarde, uma provável falha no sistema acusava um erro no endereço dos solicitantes - grande parte das pessoas que chegaram entre 15h e 15h30 foi encaminhada para uma fila específica que servia para corrigir erros no formulário DS-160, preenchido pela internet.

O Consulado dos EUA e a empresa administradora do Casv atribuíram o problema a erros de digitação das pessoas na hora de preencher o formulário. Os atendentes, porém, falavam em falhas do sistema, que não reconhecia alguma informação específica no campo "endereço".

O atendimento é por ordem de chegada, mas não adianta chegar muito antes do horário marcado: às 14h, por exemplo, só consegue entrar quem agendou até 15h. O restante fica do lado de fora, na rua. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.