Potência sexual após câncer de próstata varia

Estudo com mais de mil homens com câncer de próstata nos EUA concluiu que os tratamentos podem deixar uma alta porcentagem dos pacientes incapazes de ter vida sexual normal.

A pesquisa, publicada no Journal of the American Medical Association, observou que, em geral, menos da metade dos que disseram ter boa vida sexual antes do câncer recobraram a potência dois anos após a terapia. Mas, por fatores como idade, as chances de recuperação variaram: alguns tinham menos de 10% de chance de ter ereções, enquanto outros tinham 70% ou mais de chance, dois anos após a terapia.

É a primeira vez que se oferece um modelo mais personalizado de previsão da recuperação sexual desses pacientes. Especialistas dizem que o estudo é importante para rebater esforços de marketing para convencer pacientes a adotar certos tipos de tratamento com falsas expectativas. "É importante ser transparente sobre os prós e os contras", afirmou o principal autor do estudo, Martin Sanda, do Centro de Câncer Dana-Farber/Harvard. "Para qualquer tratamento seria falso dizer que existe 100% ou mesmo 95% de chance de se recuperar a potência sexual."

A pesquisa observou que 35% dos que tiveram a próstata removida recuperaram a potência sexual em dois anos; o mesmo índice para quem recebeu radioterapia e braquiterapia foi de 37% e 43%, respectivamente. / NYT