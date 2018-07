Potências do euro concordam em estimular crescimento Os líderes de Alemanha, França, Itália e Espanha concordaram nesta sexta-feira com um pacote de 130 bilhões de euros (156 bilhões de dólares) para tentar reanimar o crescimento econômico na Europa, mas diferem sobre o lançamento de títulos conjuntos para combater a crise da dívida da zona do euro.