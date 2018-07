Potências mundiais reconhecem coalizão de oposição síria

MARRAKECH - Potências mundiais reunidas em Marrakech reconheceram a nova coalizão de oposição da Síria como "legítima representante do povo sírio" e pediu ao presidente Bashar Assad "para se afastar do poder", de acordo com um esboço da declaração obtido nesta quarta-feira, 12.

A declaração de 130 representantes internacionais que compõem o grupo de nações "Amigos da Síria" alertou que qualquer uso de armas químicas ou biológicas pelo governo de Assad teria uma "séria reação". "Os participantes reconhecem a Coalizão Nacional como representante legítimo do povo sírio e a organização guarda-chuva sob a qual a oposição síria está reunindo-se", mostra texto de esboço, obtido antes da reunião entre as principais potências, excluindo Rússia e China.

"Bashar Assad perdeu legitimidade e deve afastar-se para permitir um processo 'sustentável de transição política'", continua o texto do documento, obtido pela Reuters.

Referindo-se a recentes informações da Inteligência do Ocidente, que sugerem que Assad usaria armas químicas e biológicas no conflito que dura 20 meses, as principais potências afirmaram que "qualquer uso de armas químicas na Síria seria abominável e que provocaria uma séria resposta da comunidade internacional".

Eles também anunciaram a criação de um fundo de resgate "para apoiar o povo sírio", pedindo a Estados e organizações para fazerem contribuições para o fundo.