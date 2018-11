Pouca chuva faz produtor irrigar mais

Mais uma semana com tempo típico do inverno em todo o Estado de São Paulo, sem chuvas, com céu limpo e umidade relativa do ar abaixo de 30%. A temperatura mínima caiu abaixo de 10 graus em Ribeirão Preto, Barretos, Piracicaba e São Carlos, e a máxima ficou em 25 graus.A ausência de chuva manteve a tendência de queda da umidade do solo, o que estimulou a irrigação das videiras de Jales e Fernandópolis, dos pomares de figo de Valinhos e Indaiatuba e das hortaliças e legumes de Mogi das Cruzes e Piedade.A seca e o frio têm afetado o crescimento das pastagens, reduzindo a oferta de forragem e exigindo a suplementação alimentar. Esse aumento de custos provoca queda do preço do boi, por causa da elevação da oferta. O preço da arroba, porém, continua alto pela falta de animais no mercado.GRÃOS E MORANGOA baixa umidade tem favorecido a secagem de grãos e a colheita de milho safrinha e sorgo em Cândido Mota, Florínea, Miguelópolis e Barretos. O tempo também tem favorecido a colheita do morango em Jundiaí, Campinas e Atibaia; de tomate em Mogi-Mirim e Sumaré; da mandioca em Palmital, Engenheiro Coelho e Ribeirão do Sul, e da cana em Araçatuba, Presidente Prudente, Piracicaba e Ribeirão Preto.Nos cafezais de Espírito Santo do Pinhal, Mococa, São José do Rio Pardo e Monte Alegre do Sul, a colheita seguiu com boa produtividade. Nos trigais de Itapeva, Sorocaba e Assis a expectativa é de boa produtividade e a colheita deve começar em algumas semanas.*Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima no Brasil, acessewww.agritempo.gov.br