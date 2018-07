Pouca oferta mantém alta do milho

A restrição de oferta no mercado interno continua sustentando os preços do milho. Na semana passada, os preços subiram 9% ao produtor e 10% no mercado de lotes, segundo apurou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). Com a recente alta dos preços futuros do cereal na Bolsa de Chicago, os vendedores aguardam melhores oportunidades de negócios. Por causa das chuvas em regiões produtoras dos Estados Unidos, o contrato com vencimento em julho teve valorização de 20% nos 20 primeiros dias de junho. No mercado interno, os levantamentos do Cepea mostram que as maiores altas foram registradas no Paraná, influenciadas pelo aumento na paridade de exportação e pela expectativa de menor produtividade. O produto posto no porto de Paranaguá valorizou 10,1% em sete dias, enquanto na média do Estado a alta foi de 15% no mercado de lotes. Segundo corretores, as possíveis perdas com a safrinha paranaense por causa das geadas ainda não teriam sido precificadas. Os comentários são de que a produção de milho do oeste do Paraná, região mais atingida pelas geadas, pode cair de 20% a 30%. Os prejuízos teriam sido tanto em termos de volume quanto de qualidade. A colheita da safrinha de milho no Centro-Sul atinge 10% da área plantada, segundo levantamento da consultoria Céleres. Os trabalhos estão mais adiantados no Centro-Oeste, onde o milho foi retirado de 13% da área.