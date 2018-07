Poucos cubanos praticam o catolicismo Cerca de 60% dos cubanos são católicos, mas só uma pequena porcentagem deles pratica a religião. Sempre foi assim, não é uma consequência do regime comunista, como observou o cardeal-arcebispo de Havana, d. Jaime Lucas Ortega Alamino, em entrevista ao Estado, em maio de 2007, quando participou da 5.ª Conferência do Episcopado Latino-americano e do Caribe, em Aparecida (SP).