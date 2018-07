Poucos voltam às aulas na Ufba após fim de greve

Os professores retomaram as atividades depois de o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Ufba (Consepe) aprovar o novo calendário de aulas para a instituição. Ele prevê a conclusão do primeiro semestre letivo em 20 de outubro, férias até 21 de novembro e a conclusão do segundo semestre em 8 de abril.

A novidade desagradou a maioria dos alunos que foram à universidade nesta sexta-feira. "Todo o planejamento da família, as férias, o fim de ano, vai ser mudado por causa da greve", reclama o estudante Paulo Costa, de 18 anos. "Isso sem falar que o ano que vem também terá de ser adaptado por causa desse atraso".