Poupança capta quase R$1,9 bi nos 2 últimos dias de abril--BC A caderneta de poupança fechou abril com captação líquida de 1,978 bilhão de reais, com forte concentração nos últimos dois dias do mês. De acordo com o Banco Central, nos dias 27 e 30, houve entrada líquida de 1,836 bilhão de reais.