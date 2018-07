Poupança tem captação líquida recorde de R$6,262 bi em maio--BC

Somente no dia 31 de maio, segundo os dados do BC, a aplicação registrou entradas líquidas de 2,012 bilhões de reais, um dia depois de o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzir a Selic de 9 para 8,50 por cento ao ano, recorde de baixa e levou à mudanças nas regras de remuneração da poupança.

No início de maio, o governo alterou o rendimento da caderneta conforme o patamar da taxa básica de juros: quando a Selic estiver igual ou inferior a 8,50 por cento ao ano, a remuneração da caderneta é de 70 por cento desse valor mais a Taxa Referencial (TR).

Acima desse patamar de juros, o rendimento volta a ser o antigo, de 0,50 por cento ao mês mais a TR. O governo mudou as regras da poupança para abrir mais espaço a novos cortes da Selic que, cada vez menor, deixava a remuneração da poupança melhor do que parte dos ativos de renda fixa.

Isso é ruim para o governo, entre outros, porque poderia tirar a atratividade de seus títulos atrelados à Selic sobre grandes investidores, que poderiam migrar para a poupança.

No acumulado do ano, ainda segundo o BC, a captação da poupança está positiva em 10,170 bilhões de reais, melhor desempenho para os primeiros cinco meses do ano também de acordo com a série histórica do BC. O resultado supera o recorde anterior de 2010, quando a diferença de depósitos e retiradas foi positiva em 8,063 bilhões de reais.

O saldo total da poupança, no mês passado, estava em 441,722 bilhões de reais.

(Reportagem de Tiago Pariz)