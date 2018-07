Poupança tem captação recorde em 2013, diz BC

Conforme dados apresentados pela autoridade monetária, no mês passado, os depósitos ficaram em 148,506 bilhões de reais, enquanto as retiradas foram de 137,305 bilhões de reais. O saldo total da aplicação ficou em 597,943 bilhões de reais no ano passado.

O bom desempenho da aplicação mais tradicional do país ocorre em meio a um ciclo de aperto monetário para o controle da inflação, que já elevou a Selic em 2,75 pontos percentuais para 10 por cento ao ano.

Na ata da última reunião do Copom, o BC repetiu que o ritmo de aperto monetário é apropriado, mas ponderou que a transmissão dos efeitos da política monetária ocorre com defasagem. Na ocasião, a autoridade monetária elevou os juros básicos em 0,5 ponto percentual.

(Reportagem de Tiago Pariz)