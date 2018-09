Poupatempo de Araçatuba e Marília são inaugurados hoje O governo do Estado de São Paulo inaugurou hoje duas unidades do Poupatempo nas cidades de Araçatuba e de Marília. As unidades vão oferecer mais de 50 serviços presenciais e dois mil eletrônicos, prestados por sete órgãos: Acessa SP (acesso gratuito à Internet), Detran (Departamento Estadual de Trânsito), e-poupatempo (serviços públicos eletrônicos), Instituto de Identificação (IIRGD), Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Sert), Secretaria da Fazenda e Banco do Brasil.