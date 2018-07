Poupe tempo

Metrô Itaquera completa, em novembro, cinco anos de atividade, e recebe diariamente cerca de 65 mil pessoas. Com 200 lojas de artigos diversos e âncoras (C&A, Marisa, Pernambucanas e Casas Bahia), o shopping tem também um supermercado, o Extra. A praça de alimentação, com mesas compridas, canteiros de plantas e claraboias, é agradável e convidativa para uma refeição. Além das 22 opções de serviços, que vão de bancos à costureira, passando por uma casa de câmbio, o empreendimento é interligado à maior agência do Poupa Tempo do Estado de São Paulo - ou seja, é um ótimo local para resolver pendências.