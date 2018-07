Pouso de helicóptero causa lentidão na Ayrton Senna

A Golden Fly tem cursos de pilotagem. O helicóptero, um Robinson 22 usado para a instrução de novos pilotos, havia partido do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. O repórter Sérgio Quintela, da rádio Estadão/ESPN, transmitia notícias do trânsito em outro helicóptero que estava próximo. Ele desceu para ajudar os tripulantes, mas os dois já haviam saído da aeronave. Ele também auxiliou o controle aéreo a localizar o local exato do pouso.

Os bombeiros ainda não têm informações sobre o que levou o piloto a fazer o pouso forçado. A Golden Fly não quis passar informações à imprensa.