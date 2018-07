Pouso forçado de helicóptero deixa 2 feridos em SP

Segundo a assessoria de imprensa do Comando Militar do Sudeste, duas pessoas estavam dentro do helicóptero no momento do acidente: um instrutor de voo, de 39 anos, e um aluno, de 36. As vítimas foram encaminhadas para exames preventivos em um hospital da região e passam bem.

De acordo com a assessoria da Go Air, o instrutor de voo era certificado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) desde 2008 para exercer a função. As causas do acidente ainda são desconhecidas. As investigações correrão sob a responsabilidade do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa IV, e devem levar no mínimo 90 dias.