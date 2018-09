Pouso forçado interdita pista em aeroporto de SP Um pouso forçado de um jato no Campo de Marte fez a pista do aeroporto da zona norte de São Paulo ficar fechada para pouso e decolagem de aviões - apenas helicópteros foram autorizados a utilizarem o local - por cerca de uma hora na tarde de hoje. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a aeronave foi parar no gramado após a asa tocar o asfalto. Ninguém ficou ferido.